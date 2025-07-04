Клопп отреагировал на трагическую смерть Жоты. Юрген четыре сезона тренировал Диогу

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опубликовал пост по случаю трагической гибели нападающего португальской национальной команды и мерсисайдцев Диогу Жоты, а также его 25-летнего младшего брата, игрока «Пенафиела» Андре Силвы, в результате ДТП в Испании.

«Это момент, когда мне тяжело! Должно быть какое-то большее предназначение! Но я не вижу его! Моё сердце разбито от известия о гибели Диогу и его брата Андре. Диогу был не только великолепным игроком, но и отличным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Мы будем так по нему скучать! Все мои мысли, молитвы и сила с Руте, детьми, семьёй, друзьями и всеми, кто их любил! Пусть они покоятся с миром. С любовью, J [Юрген]», — написал Клопп в социальных сетях.

Жоте было 28 лет. Он перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года, когда мерсисайдский клуб возглавлял Клопп. Под руководством немецкого специалиста португалец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: