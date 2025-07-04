Поль Погба объяснил, почему заплакал при подписании контракта с «Монако»

Полузащитник «Монако» Поль Погба объяснил свои эмоции во время подписания контракта с французским клубом. Ранее сообщалось, что футболист не сдержал слёз во время подписания контракта с «Монако».

«Как вы видели, было много эмоций. Очень редко можно увидеть, как я плачу, поэтому я надеюсь, вам понравилось. В моем сознании возникло так много образов. Мы знаем историю с допингом, мою травму… всё это вернулось ко мне во время подписания, и я не мог сдержаться. Это был момент радости! Это было важно для меня», — приводит слова Погба Get French Football News.

Напомним, четырёхлетняя дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена до 18 месяцев. Таким образом, экс-игрок сборной Франции отбыл срок своего отстранения ещё в марте.