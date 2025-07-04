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«Огромный талант». Форвард «Зенита» Лусиано прокомментировал переход Романа Веги

«Огромный талант». Форвард «Зенита» Лусиано прокомментировал переход Романа Веги
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Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду ответил на вопрос о качествах новоиспечённого полузащитника сине-бело-голубых Романа Веги, который является другом форварда. Напомним, Вега присутствовал на контрольном матче между санкт-петербургской командой и махачкалинским «Динамо» (2:0). Лусиано забил в этой встрече победный мяч.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Гонду – 71'     2:0 Педро – 89'    

— На стадионе был ваш друг и новый игрок «Зенита» Роман Вега. Вдохновил вас на забитый гол?
— Да, мы с ним встретились впервые за долгое время, наконец‑то смогли лично поболтать. Рад, что теперь он с нами и будет помогать команде, добавит качества игре. И мы примем его самым лучшим образом!

— Какие ожидания от аргентинского новичка?
— Он быстро адаптируется к городу и клубу и как можно скорее начнёт проявлять себя на поле. Я прекрасно знаю, на что он способен, у него огромный талант. Уверен — он принесёт «Зениту» много пользы, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

Вега перешёл в российский клуб из «Аргентинос Хуниорс», за который выступал с лета 2023 года. Контракт 21-летнего полузащитника рассчитан на пять лет.

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