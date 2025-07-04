«Наказал бы более сурово». Григорян раскритиковал отстранённого за ставки Писарского

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян прокомментировал решение РФС запретить нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырёх лет, из них один год реального запрета и три года — условно.

«Наказание минимально, очень лояльное. По сути дела Писарскому достаточно год себя держать в тонусе и можно вернуться в большой футбол… Я не могу понять этих молодых людей, которые могут сделать ставку на себя. Почему футболисты не понимают, что по сути их делают популярными только стечения обстоятельств. Ведь футбол — уникальный вид спорта, где участвуют ноги. Больше такого вида спорта нет. Футбольная координация, быстрота мышления, связь ног и мозга — это просто стечение обстоятельств. Тебе повезло зарабатывать, получая удовольствие. Когда ты начинаешь играть в такие игры, получи по полной программе. Я бы наказал гораздо более сурово», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне футболист находился в аренде в «Сочи». Ранее появилась информация, что Писарский мог оказать влияние на результат встречи. Его знакомый сделал ставки на первый стыковой матч за выход в РПЛ «Сочи» — «Пари Нижний Новгород» (1:2), в котором Писарский был удалён с поля.

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