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Шомуродов близок к переходу в турецкий гранд — Скира

Шомуродов близок к переходу в турецкий гранд — Скира
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Узбекский нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов близок к переходу в стан чемпиона Турции 2020 года — «Истанбул Башакшехир». Об этом в соцсетях сообщает журналист и инсайдер Николо Скира.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет получить за 30-летнего нападающего € 7-8 млн.

Шомуродов перешёл в столичный итальянский клуб летом 2021 года. Действующее соглашение форварда сборной Узбекистана с римлянами рассчитано до 2026 года. За всё время выступлений за «волков» Эльдор принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 5 млн.

Кроме того, Шомуродов известен выступлениями за «Дженоа», «Специю» и «Кальяри» в Италии, в составе «Ростова» в России, а также за узбекские «Бунёдкор» и «Машъал».

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