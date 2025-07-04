В «Монако» заявили, что Погба, вероятнее всего, не сыграет за клуб до октября

Генеральный директор «Монако» Тьяго Скуру рассказал, когда может дебютировать за клуб французский полузащитник Поль Погба.

«Могу с уверенностью сказать, что он не выйдет на поле в матче с «Гавром». Мы должны быть реалистами. Мы ожидаем, что процесс восстановления займёт три месяца. Профессиональный спорт на высоком уровне — это в первую очередь наука, и это непросто. «Монако» — одна из самых интенсивных команд Лиги 1, и наш стиль требует от игроков отличной физической формы», — приводит слова Скуру Get French Football News.

Соглашение «Монако» с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2023/2024 Погба провёл лишь два матча за «Ювентус», с тех пор француз не принимал участия в официальных играх, поскольку отбывал дисквалификацию за допинг.