АПЛ опубликовала заявление в связи с трагической гибелью форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты

Пресс-служба английской Премьер-Лиги выложила пост в соцсетях в связи с трагической гибелью нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, а также его 25-летнего младшего брата, игрока «Пенафиела» Андре Силвы, в результате ДТП в Испании.

«Все в Премьер-лиге шокированы и опечалены трагической новостью о гибели Диогу Жоты и его брата Андре. Наши искренние соболезнования выражаем семье и друзьям Диогу, клубу «Ливерпуль» и всем его болельщикам в это душераздирающее время. Футбол потерял чемпиона, которого будут всегда помнить. Мы продолжим поддерживать наших друзей и коллег в клубе», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ в соцсети X (ранее Twitter).

Наибольшую популярность Диогу получил благодаря играм за «Ливерпуль», с которым стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. Португалец выступал за «красных» с 2020 года. До этого он играл за «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и «Пасуш де Феррейра». С национальной сборной Португалии Жота дважды завоёвывал Лигу наций УЕФА.

Рекорды «Ливерпуля»: