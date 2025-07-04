«Ушёл слишком рано». Холанд высказался о гибели форварда «Ливерпуля» Жоты в ДТП

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал пост на своей странице в соцсетях в связи с трагической гибелью 28-летнего нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты в результате ДТП в Испании.

«Покойся с миром, Диогу! Ушёл слишком рано...» — написал Холанд в соцсетях, прикрепив чёрно-белое фото Жоты.

Напомним, 3 июля Жота вместе со своим младшим братом Андре Силвой погибли в результате страшной аварии в Испании. По данным СМИ, у него лопнула шина на большой скорости, машина вылетела за пределы трассы и загорелась.

Диогу был известен благодаря выступлениям за «Ливерпуль», с которым выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок английской лиги. Ранее спортсмен представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и «Пасуш де Феррейра». В составе сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА. Его брат также был футболистом. Последним клубом 25-летнего Андре был «Пенафиел» из второго португальского дивизиона.

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