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35-летний экс-форвард трёх клубов РПЛ стал игроком вернувшегося в Ла Лигу «Овьедо»

35-летний экс-форвард трёх клубов РПЛ стал игроком вернувшегося в Ла Лигу «Овьедо»
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Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон перешёл в недавно вернувшийся в испанскую Примеру клуб «Овьедо». Об этом сообщает пресс-служба «синих».

Форвард отправился в испанский клуб по годовой аренде из мексиканской «Пачуки», с которой у 35-летнего венесуэльца имеется контракт, действующий до 2027 года. Отметим, у «Овьедо» и «Пачуки» общий владелец Grupo Pachuca.

Венесуэлец вернулся в чемпионат Испании впервые с 2012 года, когда перешёл в «Рубин» из «Малаги». Кроме вышеназванных клубов в своей карьере Рондон играл за венесуэльский «Арагуа», испанский «Лас-Пальмас», английские «Вест Бромвич», «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон», китайский «Далянь Про» и аргентинский «Ривер Плейт».

За полтора последних сезона в «Пачуке» Рондон забил 36 голов и отдал восемь ассистов в 70 матчах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 0,75 млн.

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