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Бывшего хавбека сборной Германии отстранили от первой команды за пьяное видео из отпуска

Бывшего хавбека сборной Германии отстранили от первой команды за пьяное видео из отпуска
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Мёнхенгладбахская «Боруссия» решила отстранить 28-летнего полузащитника Флориана Нойхауса от участия в любых мероприятиях с первой командой на срок в четыре недели. Он будет тренироваться с молодёжным составом, а через месяц клуб примет решение относительно его дальнейшей судьбы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild, причиной отстранения стало видео, снятое во время отдыха на Майорке, где Нойхаус предстал в пьяном состоянии в окружении болельщиков. На записи фанаты насмехались над его зарплатой, а также один из них охарактеризовал тренера команды как «худшего в мире», на что бывший игрок сборной Германии реагировал смехом.

Клуб не стал терпеть такое поведение и заявил, что оно не соответствует ценностям «Боруссии». Помимо временного отстранения, Нойхаус был оштрафован на € 100 тыс.

Нойхаус выступает за мёнхенгладбахскую «Боруссию» с 2017 года. Всего за клуб полузащитник провёл 220 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 29 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3,5 млн.

В 2021 году за подписание Нойхауса активно боролись «Ливерпуль», «Наполи» и дортмундская «Боруссия». В итоге экс-хавбек сборной Германии остался в Мёнхенгладбахе.

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