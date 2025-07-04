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«Ужасная трагедия. Это был настоящий боец». Григорян — о трагической смерти Диогу Жоты

«Ужасная трагедия. Это был настоящий боец». Григорян — о трагической смерти Диогу Жоты
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о трагической гибели нападающего «Ливерпуля» и португальской национальной команды Диогу Жоты в результате ДТП в Испании.

«Жота был максимально разносторонним нападающим. Это ужасная трагедия, потому что разбился он на пике карьеры. Несмотря на техническую оснащённость, исполнительское мастерство, запомнился он мне невероятной самоотдачей. Это был настоящий боец», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Жота вместе со своим младшим братом Андре Силвой погибли в результате страшной аварии. По данным СМИ, у Диогу лопнула шина на большой скорости, машина вылетела за пределы трассы и загорелась.

Жота стал известен благодаря своим выступлениям за «Ливерпуль», с которым выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и дважды Кубок английской лиги. Ранее он играл за «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и «Пасуш де Феррейра». Кроме того, Диогу в составе сборной Португалии дважды выигрывал Лигу наций УЕФА. Брат Жоты, Андре Силва также был футболистом. Его последним клубом стал «Пенафиел» из второго португальского дивизиона.

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