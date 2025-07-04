Фати высказался о взаимоотношениях с Ямалем после перехода из «Барселоны» в «Монако»

Вингер Ансу Фати, который будет выступать за «Монако» на правах аренды, высказался о взаимоотношениях с нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Мне удалось поиграть с ним в «Барсе»; у нас хорошие отношения, и мы очень близки. Мы очень уважаем друг друга и желаем друг другу всего наилучшего. Это также касается всех в тренировочном центре. Мне удалось поработать вместе с прекрасными людьми в клубе. Однако каждое изменение — это позитив. Я хотел бы еще раз поблагодарить «Барселону», клуб, в котором я вырос и сделал свои первые шаги в качестве профессионального игрока», — приводит слова Фати официальный сайт «Монако».

Ранее сообщалось, что Фати будет выступать за монегасков на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Также соглашение предусматривает возможность полноценного выкупа футболиста.