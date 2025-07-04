Стала известна реакция звезды «Ливерпуля» Салаха на смерть одноклубника Жоты

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах решил прервать свой отпуск и вернуться в Англию в пятницу, 4 июля, после смерти своего товарища по команде, форварда сборной Португалии Диогу Жоты. Об этом сообщает популярное арабское издание Yallakora.

По информации источника, египтянин опустошён известием о трагедии португальского футболиста и решил досрочно завершить свой отдых в Греции. Отметим, Салах публично ещё не высказывался о ситуации с Жотой.

Напомним, Жота вместе со своим младшим братом Андре Силвой погибли в результате страшной аварии в Испании. Диогу выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Португалец вместе с Салахом выиграл АПЛ, Кубок Англии и дважды Кубок английской лиги.

Рекорды «Ливерпуля»: