Мор – об отстранении Писарского: он и так уже года два был вне большого футбола

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об отстранении нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского на четыре года от футбольной деятельности, на три из которых — условно.
«Ему в большой футбол было бы сложно вернуться и без дисквалификации. После того, как он провел небольшой, но яркий отрезок в «Оренбурге», он перешел в «Крылья Советов», где не играл, на него были большие надежды, но он их не оправдал, место в составе потерял. Его отдали в Первую лигу, в «Сочи». Там он тоже не был первой скрипкой. Писарский и так уже года два был вне большого футбола, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Писарскому запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырёх лет, из них один год реального запрета, и три года – условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок в два года.