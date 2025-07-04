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Мор – об отстранении Писарского: он и так уже года два был вне большого футбола

Мор – об отстранении Писарского: он и так уже года два был вне большого футбола
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об отстранении нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского на четыре года от футбольной деятельности, на три из которых — условно.

«Ему в большой футбол было бы сложно вернуться и без дисквалификации. После того, как он провел небольшой, но яркий отрезок в «Оренбурге», он перешел в «Крылья Советов», где не играл, на него были большие надежды, но он их не оправдал, место в составе потерял. Его отдали в Первую лигу, в «Сочи». Там он тоже не был первой скрипкой. Писарский и так уже года два был вне большого футбола, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Писарскому запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырёх лет, из них один год реального запрета, и три года – условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок в два года.

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