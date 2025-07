Журналист ESPN поделился инсайдом о будущем Месси на фоне желания Лео выступить на ЧМ-2026

Популярный аргентинский журналист ESPN, Todo Noticias и Radio Continental AM 590 Лео Парадисо высказался о будущем звёздного 38-летнего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, у которого заканчивается контракт с американским клубом зимой 2025 года.

«Лео Месси осознаёт, что на данном этапе своей карьеры, если он хочет подойти в хорошей форме к чемпионату мира, ему необходимо заботиться о себе и управлять своим игровым временем. Это он может сделать в Интер Майами. Лео хочет сыграть на чемпионате мира и не желает рисковать, подвергаясь травмам или чрезмерному графику матчей в месяцы перед турниром, что могло бы увеличить вероятность мышечных повреждений, которые недавно стали беспокоить его всё чаще. Думаю, что он ближе к продлению контракта с «Интер Майами», нежели к переходу в другую команду», — приводит слова Парадисо портал All About Argentina со ссылкой на его слова в шоу на популярном аргентинском радио Splendid AM 990.

Ранее сообщалось, что Месси получил сверхвыгодное предложение от саудовского «Аль-Хиляля».

До перехода в американский клуб аргентинец выступал в составе «Барселоны» и «ПСЖ». Также Лионель является воспитанником академии аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз». Чемпионат мира 2026 года пройдёт следующим летом в США, Канаде и Мексике. Данный мундиаль может стать последним для звёздного аргентинца в составе сборной.

