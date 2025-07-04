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Каталонский журналист на стриме позвонил Думфрису и спросил о переходе в «Барселону»

Каталонский журналист на стриме позвонил Думфрису и спросил о переходе в «Барселону»
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Каталонский журналист Jijantes FC Жерар Ромеро во время прямого эфира на стриме позвонил нидерландскому латералю миланского «Интера» Дензелу Думфрису и спросил о переходе в «Барселону».

Футболист не стал отвечать на данный вопрос, тактично поблагодарив журналиста за звонок: «Сейчас я в отпуске, поэтому не могу говорить. Извините, спасибо за звонок. Пока-пока!»

Ранее сообщалось известный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 29-летнего Думфриса, предложил своему клиенту вариант с переходом в «Барселону», которая также рассматривает опцию покупки нидерландского футболиста за доступную до середины июля возможность выкупа контракта Дензела за € 25 млн.

В прошлом сезоне Думфрис провёл 47 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 6 ассистов. Его действующий контракт с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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