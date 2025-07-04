Ансу Фати: цель «Монако» — максимально усложнить «ПСЖ» жизнь

Вингер «Монако» Ансу Фати высказался о конкуренции с «ПСЖ» в будущем сезоне.

«ПСЖ — хорошая команда, мы все это знаем. Они только что выиграли Лигу чемпионов. Мы здесь, чтобы максимально усложнить им жизнь, это наша цель. У меня есть друзья и люди, которых я очень уважаю в этой команде, например, Луис Энрике, который дал мне дебют в национальной сборной, и я благодарен ему за это. Я также знаю Усмана Дембеле, с которым у меня были прекрасные времена в «Барсе». Я желаю им всего наилучшего, кроме игр против нас», — приводит слова Фати официальный сайт «Монако».

Фати перешёл в «Монако» из «Барселоны» на правах аренды. до конца сезона-2025/2026. Также соглашение предусматривает возможность полноценного выкупа футболиста.

«ПСЖ» в прошлом сезоне стал чемпионом Франции. «Монако» финишировал на третьем месте.