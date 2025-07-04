Опубликована стоимость трансфера новичка «Зенита» Романа Веги

Санкт-петербургский «Зенит» подписал левого защитника Романа Вегу из «Аргентинос Хуниорс» за € 7,66 млн. Об этом сообщает популярный портал Mercatosphera в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, также по условиям контракта «Аргентинос Хуниорс» получит 10% от стоимости будущей продажи. Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

С 2023 года Вега выступал за «Аргентинос Хуниорс». Ранее он играл за вторую команду «Барселоны». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Данный источник сообщил, что трансфер обошёлся «Зениту» в € 7,7 млн.

Легионеры на контракте с «Зенитом»: