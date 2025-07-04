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Григорян ответил на вопрос о клубах, готовых подписать Писарского после дисквалификации

Григорян ответил на вопрос о клубах, готовых подписать Писарского после дисквалификации
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян оценил наличие клубов, которые будут готовы работать с нападающим Владимиром Писарским после отбытия им дисквалификации за косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14'     1:1 Трошечкин – 45+4'     1:2 Александров – 88'    
Удаления: Писарский – 38' / нет

— Есть команды, которые готовы закрыть глаза на подобные нарушения?
— Конечно, будут такие команды. Будут люди, которые не захотят в это поверить, — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее выступавший на правах аренды за «Сочи» нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский получил запрет на участие в любой связанной с футболом деятельности в течение одного года реально и трёх условно за отправку своему другу денежных средств, которые тот использовал для ставки в букмекерской конторе на стыковой матч «Сочи» — «Пари НН».

При этом Писарский подозревался также в манипулировании результатом матча. В первом тайме при счёте 1:0 в пользу «Сочи» форвард совершил грубый фол, за который получил прямую красную карточку, в меньшинстве «барсы» потерпели поражение 1:2.

Видео: «Чайка» — «Сочи». 0:2. Владимир Писарский

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