Руководство «Ливерпуля» выпустило заявление в связи с гибелью Диогу Жоты

Исполнительный директор по футбольным вопросам в Fenway Sports Group Майкл Эдвардс и спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз отреагировали на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Ничего, что мы сейчас можем сказать, не облегчит боль от такой ужасающей трагедии. Мы все сейчас абсолютно опустошены. В таких тяжёлых обстоятельствах мы обязаны отнестись к этой трагедии как к нашему общему горю, отдать дань уважения Диогу и оказать нашу непоколебимую и безусловную поддержку его семье, которая в данный момент является нашим абсолютным приоритетом.

Жена Диогу Руте, их трое прекрасных детей, его родители и родственники переживают невообразимую утрату. Этот трагический несчастный случай унёс жизнь не только Диогу, но и его брата Андре Силвы. Мы одинаково скорбим о них обоих. Мы должны уважать частную жизнь семьи и дать им возможность скорбеть так, как они посчитают нужным.

В ближайшие дни мы как клуб сделаем всё, чтобы почтить память нашего обожаемого 20-го номера с уважением и любовью, которых он так заслуживает. Мы постараемся сделать эту дань уважения значимой и включить в неё наших болельщиков, для которых Диогу так много значил. Сейчас мы выражаем свою любовь, наполненную глубокой скорбью и болью. Мы потеряли поистине незаменимого человека.

Покойся с миром, Диогу. YNWA», — сказано в сообщении от имени Эдвардса и Хьюза, которое пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала на официальном сайте клуба.