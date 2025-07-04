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«Палмейрас» — «Челси»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть прямую трансляцию

«Палмейрас» — «Челси»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 4 на 5 июля состоится матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Палмейрас» (Бразилия) и «Челси» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Палмейрас» — «Челси» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала соревнования «Палмейрас» встречался с «Ботафого» и одержал победу со счётом 1:0. На аналогичном этапе турнира «Челси» играл с «Бенфикой». Английский клуб победил со счётом 4:1, матч закончился в дополнительное время.

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