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«Сантоса можно перевести в центр». Гришин оценил подписание «Зенитом» защитника Веги

«Сантоса можно перевести в центр». Гришин оценил подписание «Зенитом» защитника Веги
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин оценил переход в петербургский «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» 21-летнего аргентинского левого защитника Романа Веги.

«Вега — хороший крайний защитник, у него хорошие качества, большой объём работы. Сантоса можно перевести в центр. Скорее всего, так и произойдёт, или в другом случае он может играть и правого защитника, функционал одинаковый. Это приобретение для «Зенита» очень хорошее. Но на пять лет контракт иногда расслабляет, потому что, если не получается, ты сидишь на лавке и получаешь свои деньги, никуда не стремишься», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

3 июля официальный телеграм-канал «Зенита» объявил о переходе из «Аргентинос Хуниорс» 21-летнего левого защитника Романа Веги. Контракт с аргентинским новичком сине-бело-голубых был заключён сроком на пять лет.

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