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Гришин — о длительных контрактах: в Советском Союзе всё было по‑другому, но сейчас бизнес

Гришин — о длительных контрактах: в Советском Союзе всё было по‑другому, но сейчас бизнес
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о долгосрочных контрактах в современном футболе.

«В Советском Союзе всё было по‑другому. В январе ты подписываешь контракт, и, чтобы в декабре тебя не выгнали, ты целый сезон пашешь. Мы раньше больше чем на год контракт не заключали, и эта мотивация подгоняла. Но сейчас бизнес. Если год контракта остаётся, то любой клуб может забрать как свободного агента. Здесь палка о двух концах», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее петербургский «Зенит» заключил пятилетний контракт с 21-летним аргентинским левым защитником Романом Вегой, перешедшим из «Аргентинос Хуниорс». В 2025 году на счету игрока 15 матчей за клуб во всех турнирах, один забитый мяч и два результативных паса.

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