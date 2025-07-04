«Не могу в это поверить». Мак Аллистер — о Диогу Жоте

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Я не могу в это поверить. Я всегда буду помнить твою улыбку, твою злость, твой интеллект, твоё дружелюбие и всё, что ты сделал. Это очень больно, мы будем скучать по тебе. Покойся с миром, дорогой Диогу», — написал Мак Аллистер в социальных сетях.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.