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«Не могу в это поверить». Мак Аллистер — о Диогу Жоте

«Не могу в это поверить». Мак Аллистер — о Диогу Жоте
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Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Я не могу в это поверить. Я всегда буду помнить твою улыбку, твою злость, твой интеллект, твоё дружелюбие и всё, что ты сделал. Это очень больно, мы будем скучать по тебе. Покойся с миром, дорогой Диогу», — написал Мак Аллистер в социальных сетях.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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