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Поль Погба отреагировал на новость о гибели Диогу Жоты

Поль Погба отреагировал на новость о гибели Диогу Жоты
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Французский полузащитник «Монако» Поль Погба отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Это был шок. Я узнал об этом по телефону сегодня утром. Мои соболезнования его семье. Это доказывает, что мы никогда не знаем, что может случиться. Это напоминание для любого футболиста или человека, ведь мы не знаем, будем ли мы живы завтра. Так что наслаждайтесь жизнью, моментами с семьёй, людьми, которых вы любите, даже людьми, которые причинили вам боль.

Когда вы хотите отомстить или у вас есть обида, может быть, завтра вас не будет здесь или их не будет. Мы также должны наслаждаться тем временем, которое у нас есть. Всё может остановиться в любой момент», — написал Погба в социальных сетях.

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