«Рубин» объявил о переходе вратаря в костромской «Спартак»

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о переходе голкипера Никиты Кореца в костромской «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

«Корец переходит в костромской «Спартак» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Никита Корец – воспитанник нашей академии. С 2021 года выступает в главной команде «Рубина». Удачи, Никита!» — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина», которое было опубликовано в телеграм-канале казанского клуба.

Никите 20 лет, его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до конца июня следующего года. Напомним, казанцы завершили прошлый сезон на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» Кострома выступает в Мелбет Первой лиге.