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«Наполи» продлил контракт с Замбо Ангисса — Фабрицио Романо

«Наполи» продлил контракт с Замбо Ангисса — Фабрицио Романо
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Итальянский «Наполи» активировал опцию продления контракта 29-летнего камерунского полузащитника Андре Замбо Ангисса на один год, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях. По данным источника, теперь соглашение неаполитанцев с африканским хавбеком будет действовать до июня 2027 года.

Андре Замбо Ангисса перешёл в «Наполи» из английского «Фулхэма» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 16 млн. В прошедшем сезоне-2024/2025 на счету футболиста 37 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, шесть забитых мячей и пять результативных передач.

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