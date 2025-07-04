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Погба заявил, что обсуждал с Мбаппе свой переход в «Монако»

Погба заявил, что обсуждал с Мбаппе свой переход в «Монако»
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Французский полузащитник «Монако» Поль Погба признался, что обсуждал свой переход во французский клуб с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе. Напомним, Мбаппе — воспитанник «Монако».

«Разумеется, я успел поговорить с Килианом Мбаппе, а также с Бенжаменом Менди и Жоффреем Кондогбиа, которые ранее выступали за «Монако». Они подтвердили мне, что «Монако» — это топ клуб, а также отметили высокий уровень жизни и с теплотой отзывались о сотрудниках клуба», — приводит слова Погба пресс-служба «Монако».

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он победитель Лиги Европы, четырёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, три раза выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции Погба становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

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