Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Покойся с миром, брат». Собослаи — о гибели Диогу Жоты

«Покойся с миром, брат». Собослаи — о гибели Диогу Жоты
Комментарии

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Невозможно описать словами, насколько мы убиты горем и опустошены… Твоя улыбка, твоя любовь к игре никогда не будут забыты. Мы будем очень скучать по тебе, но ты останешься с нами навсегда, как на поле, так и за его пределами. Наши мысли и молитвы с твоей семьёй. Покойся с миром, брат», — написал Собослаи в социальных сетях.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

Материалы по теме
Руководство «Ливерпуля» выпустило заявление в связи с гибелью Диогу Жоты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android