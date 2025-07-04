«Покойся с миром, брат». Собослаи — о гибели Диогу Жоты

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Невозможно описать словами, насколько мы убиты горем и опустошены… Твоя улыбка, твоя любовь к игре никогда не будут забыты. Мы будем очень скучать по тебе, но ты останешься с нами навсегда, как на поле, так и за его пределами. Наши мысли и молитвы с твоей семьёй. Покойся с миром, брат», — написал Собослаи в социальных сетях.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.