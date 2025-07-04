Лукас Вера объяснил, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»

Полузащитник «Аль-Вахды» Лукас Вера объяснил, почему сорвался его трансфер в московский «Локомотив». По словам футболиста, он надеялся, что железнодорожники поверят в него.

«Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» — просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и чётко проявила серьёзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба», — рассказал Вера корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

О переходе Веры «Аль-Вахда» объявила накануне, 3 июля.