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Лукас Вера объяснил, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»

Лукас Вера объяснил, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»
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Полузащитник «Аль-Вахды» Лукас Вера объяснил, почему сорвался его трансфер в московский «Локомотив». По словам футболиста, он надеялся, что железнодорожники поверят в него.

«Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» — просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и чётко проявила серьёзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба», — рассказал Вера корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

О переходе Веры «Аль-Вахда» объявила накануне, 3 июля.

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