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«Я тебя никогда не забуду». Рубен Невеш — о Диогу Жоте

«Я тебя никогда не забуду». Рубен Невеш — о Диогу Жоте
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Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш отреагировал на новость о гибели нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет. Диогу и Невеш играли вместе в «Вулверхэмптоне» и «Порту».

«Говорят, ты теряешь людей только тогда, когда забываешь их. Я никогда тебя не забуду!», — написал Невеш в социальных сетях.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года. Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

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