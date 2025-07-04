Поль Погба ответил, на какой позиции хочет играть в «Монако»

Французский полузащитник «Монако» Поль Погба ответил на вопрос о своей предпочтительной позиции на поле. Хавбек скромно признался, что готов будет принять любое решение главного тренера.

«Всё будет зависеть от того, какое решение примет тренер (улыбается). Если же говорить более серьёзно, то я очень рад, что в «Монако» собраны очень сильные игроки в полузащите. Здорово, что есть возможность тренироваться с настоящими мастерами своего дела, которые отлично проявляют себя на поле. Со временем мы научимся лучше понимать друг друга на поле. Лично мне уже доводилось играть на всех позициях: в роли чистого опорника, бокс-ту-бокс, слева и даже плеймейкера. Я точно смогу подстроиться под те условия, которые будут», — приводит слова Погба пресс-служба «Монако».

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он победитель Лиги Европы, четырёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, три раза выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции Погба становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.