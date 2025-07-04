«Люблю тебя, приятель». Джеймс Милнер отреагировал на новость о гибели Диогу Жоты

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне игрок «Брайтона» Джеймс Милнер отреагировал на новость о гибели нападающего «красных» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Опустошён потерей Диогу и Андре. Мне очень нравилось делить с ним раздевалку, много смеяться, постоянно подкалывать друг друга и искренне восхищаться тем, что он делал на футбольном поле. Все мои мысли, любовь и поддержка с его семьёй, друзьями и «Ливерпулем». Покойся с мирой, Жотс. Люблю тебя, приятель. YNWA», — написал Милнер в социальных сетях.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.