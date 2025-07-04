«Дорогое удовольствие». Гендиректор «Пари НН» — о системе Fan ID на «Мордовия Арене»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о закупке оборудования системы идентификации болельщиков, более известной как Fan ID, для саранской «Мордовия Арены». На этом стадионе нижегородцы проведут первые домашние матчи нового сезона Российской Премьер-Лиги.

– Стадион был построен к чемпионату мира, все технологические возможности там есть, кроме СИБ, которая является обязательной для проведения матчей чемпионата России. Тем не менее мы получили информацию, что коллеги закупили необходимое оборудование. Оно уже в России и в ближайшее время начнёт монтироваться.

– Это дорогое удовольствие. За чей счёт приобреталось оборудование?

– За счёт Республики Мордовия. Да, это дорогое удовольствие. Коллеги, видимо, хотят оживить стадион, придать ему новый импульс и дать другим клубам возможность использовать его как резервный стадион. Иметь такой стадион, который принимал чемпионат мира, но не иметь большого футбола – это нонсенс, — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Пари НН» сыграет первые домашние матчи сезона-2025/2026 РПЛ на «Мордовия Арене» в Саранске в связи с проведением на стадионе «Нижний Новгород» выставки «Росатома».

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