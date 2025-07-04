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Тренер «Рубина» Рахимов: нам нужен другой уровень конкуренции, мы год стоим на месте

Тренер «Рубина» Рахимов: нам нужен другой уровень конкуренции, мы год стоим на месте
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов выразил обеспокоенность в связи с отсутствием трансферов в летнее межсезонье. По словам Рахимова, уровень внутренней конкуренции в команде его не устраивает.

«У нас тяжело складывается внутренняя конкуренция. Мы должны понимать, какой уровень мы хотим и куда нам нужно двигаться. Естественно, сейчас, посмотрев достаточно большое количество футболистов, понимаем, что нам нужен другой уровень, другая конкуренция. Надо сказать откровенно — мы год стоим на месте», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, прошлый сезон «Рубин» завершил на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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