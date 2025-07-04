Поль Погба обозначил свою цель в «Монако»

Французский полузащитник «Монако» Поль Погба рассказал, какую цель ставит перед собой на ближайшее будущее. О переходе Погба «Монако» объявил в конце июня.

«Я умею ставить перед собой цели и следовать намеченному плану. Мне хочется вернуться на свой лучший уровень и снова получать удовольствие от игры, потому что именно этого мне больше всего не хватало. Поэтому моя цель — вернуться к игре на высшем уровне, однако делать это нужно в своём темпе, не форсируя события», — приводит слова Погба пресс-служба «Монако».

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он победитель Лиги Европы, четырёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, три раза выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции Погба становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.