«Я уже привык». Поль Погба — о давлении со стороны СМИ

Французский полузащитник «Монако» Поль Погба рассказал, как относится к давлению со стороны средств массовой информации.

«С тех пор как мне исполнилось 16 лет и я покинул «Гавр», я всегда находился под давлением. Я уже привык к этому. Давление со стороны — это неотъемлемая часть жизни футболиста. Игра на профессиональном уровне подразумевает под собой согласие со всеми этими факторами, в числе которых как дифирамбы после побед, так и жёсткая критика после поражений. Я не чувствую никакого давления, ведь на предыдущем этапе сама возможность снова играть в футбол была поставлена под сомнение. Так что давления никакого нет. Я перешёл в отличный клуб, меня окружают сильнейшие игроки, настрой на высоте, и я очень признателен тем, благодаря кому это стало возможно», — приводит слова Погба пресс-служба «Монако».

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он является победителем Лиги Европы, четырёхкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии, трижды выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции хавбек становился чемпионом мира на ЧМ-2018 в России, победителем Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

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