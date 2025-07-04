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Игрок «Ахмата» Сидоров ответил, каким исходом сезона РПЛ будет доволен

Игрок «Ахмата» Сидоров ответил, каким исходом сезона РПЛ будет доволен
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Защитник грозненского «Ахмата» Максим Сидоров высказался о предстоящем сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— Что по итогам нового сезона с «Ахматом» оставит Максима Сидорова довольным?
— Думаю, хватит и того, когда узнаем, что точно не повторится та история прошлого сезона. Меня очень устроит, если мы окажемся в первой восьмёрке турнирной таблицы. Думаю, для начала это будет крутой результат, — приводит слова Сидорова официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Команда осталась в РПЛ по итогам переходных матчей с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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