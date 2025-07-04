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40-летний экс-защитник «Спартака» Инсаурральде сообщил, когда завершит карьеру

40-летний экс-защитник «Спартака» Инсаурральде сообщил, когда завершит карьеру
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Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде сообщил, когда завершит профессиональную карьеру футболиста. Инсаурральде 40 лет, по состоянию на сегодняшний день он защищает цвета клуба «Атлетико Сармьенто».

«Я буду играть до декабря. Мне скоро исполнится 41 год, я уже очень старый, ха-ха!» — сказал Инсаурральде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

За «Спартак» аргентинец выступал с 2012 по 2015 год, в составе красно-белых Инсаурральде не удалось завоевать ни одного трофея. Прошлый сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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