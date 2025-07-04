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Лукас Вера: мне очень понравилось в России — надеюсь когда-нибудь вернуться в РПЛ

Лукас Вера: мне очень понравилось в России — надеюсь когда-нибудь вернуться в РПЛ
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Бывший футболист «Оренбурга» и подмосковных «Химок» Лукас Вера, который перешёл в «Аль-Вахду» из ОАЭ, поделился впечатлениями о периоде жизни в России.

«Моему сыну и моей семье очень понравилось в России. Мы наслаждались временем здесь. Это были три прекрасных года. Конечно, мне бы хотелось однажды вернуться в РПЛ», — сказал Лукас Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В сезоне-2024/2025 28-летний Лукас Вера выступал за подмосковные «Химки». Он провёл 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. «Химки» не получили лицензию РФС-1 и приостановили деятельность.

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