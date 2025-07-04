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Лукас Вера: «Химки» остались должны много денег — этим вопросом сейчас занимаются агенты

Лукас Вера: «Химки» остались должны много денег — этим вопросом сейчас занимаются агенты
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Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера высказался о приостановлении деятельности клуба. Вчера, 3 июля, стало известно, что Вера подписал контракт с «Аль-Вахдой» из ОАЭ.

«Всё, что произошло с «Химками», очень печально. Нам пришлось бороться не только на поле, но и за его пределами. Клуб остался должен много денег — сейчас этим вопросом занимаются мои агенты», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Химки» не смогли получить лицензию РФС-1, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. Команда заняла 12-е место в прошлом сезоне, но позднее объявила о приостановлении деятельности.

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