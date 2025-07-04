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Рашид Рахимов рассказал о состоянии форварда «Рубина» Мирлинда Даку

Рашид Рахимов рассказал о состоянии форварда «Рубина» Мирлинда Даку
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился информацией о физическом состоянии албанского нападающего своей команды Мирлинда Даку.

«Даку пока не начал тренировки с командой. Смотрели его состояние, в принципе, неплохо. В среду уже провёл занятие с физиотерапевтами, с тренерами по физподготовке. Завтра‑послезавтра выйдет на поле, и посмотрим по нагрузке», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне-2024/2025 Даку провёл за «Рубин» 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и выполнил восемь результативных передач. Весной 2025 года появлялась информация, что футболист играет на уколах с незалеченной травмой.

Видео: Футболисты «Рубина» падают на матрасы

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