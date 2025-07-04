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Расписание матчей Братского кубка на 4 июля

Расписание матчей Братского кубка на 4 июля
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Сегодня, 4 июля, пройдёт один матч Братского кубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня Братского кубка на 4 июля (время — московское):

  • 19:00. «Динамо» (Москва) — «Партизан» (Белград).

Все матчи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля.

Интересно, что «Динамо» и «Партизан» уже встречались между собой в прошлом розыгрыше Братского кубка в 2024 году. Тогда основное время встречи завершилось со счётом 2:2. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказались сербы (4:2).

Календарь Братского кубка
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