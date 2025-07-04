Гендиректор «Пари НН» ответил на вопрос о лицензии при домашних матчах в соседнем регионе

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на вопрос о получении клубом лицензии РФС-I для выступлений в РПЛ в сезоне-2025/2026. Первые домашние матчи нового чемпионата России нижегородцы проведут на «Мордовия Арене» в Саранске.

– Как клуб проходил лицензирование, учитывая, что основной стадион будет занят?

– Это никак не зависит от лицензирования. Домашний стадион команды – в Нижнем Новгороде. Дальше любая команда может как перед началом, так и по ходу сезона заявить резервную арену. Главное, что домашний стадион должен соответствовать всем требованиям РПЛ. У нас он соответствует, и есть возможность провести матч на резервной арене, — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Домашним стадионом «Пари НН» является стадион «Нижний Новгород» (с нового сезона будет носить название «Совкомбанк Арена»). В первых домашних матчах сезона-2025/2026 арена будет недоступна для футбольных матчей из-за проведения масштабной выставки «Росатома» и ремонтных работ, на этот период волжане задействуют резервный стадион «Мордовия Арена», находящийся в Саранске.

Для получения лицензии РФС-I необходимо наличие домашнего стадиона, соответствующего требованиям РПЛ и находящегося в одном регионе с городом, к которому приписан клуб.

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