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Тренер «Челси» Мареска — о гибели Диогу Жоты: в такой момент чувствуешь себя беспомощным

Тренер «Челси» Мареска — о гибели Диогу Жоты: в такой момент чувствуешь себя беспомощным
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Накануне стало известно, что футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Это очень печальный день. Мне трудно подобрать слова, потому что это очень тяжело. В такой ситуации чувствуешь себя несколько беспомощным. Единственное, что я могу сказать, — это выразить свою любовь его семье и людям, для которых это большая трагедия», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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