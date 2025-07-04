Игрок «Зенита» Лусиано Гонду оценил свою физическую форму

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о своей физической форме. Вчера, 3 июля, «Зенит» в контрольном матче обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. Гонду отметился голом.

«У нас за спиной шесть-семь дней беспрерывных тренировок, и, разумеется, тело это ощущает. Это был второй наш товарищеский матч на сборах, и я чувствую, что понемногу набирается игровой ритм, вспоминаются привычные движения, подтягивается физика. Это самое важное», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на втором месте. Чемпионом страны стал «Краснодар».