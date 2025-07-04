Игрок «Зенита» Лусиано Гонду оценил свою физическую форму
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о своей физической форме. Вчера, 3 июля, «Зенит» в контрольном матче обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. Гонду отметился голом.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Гонду – 71' 2:0 Педро – 89'
«У нас за спиной шесть-семь дней беспрерывных тренировок, и, разумеется, тело это ощущает. Это был второй наш товарищеский матч на сборах, и я чувствую, что понемногу набирается игровой ритм, вспоминаются привычные движения, подтягивается физика. Это самое важное», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».
«Зенит» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на втором месте. Чемпионом страны стал «Краснодар».
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