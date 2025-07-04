Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о победе в контрольном матче с «Динамо» Мх

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о победе в контрольном матче с «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу в контрольном матче с махачкалинским «Динамо» (2:0). Гонду стал автором забитого мяча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Гонду – 71'     2:0 Педро – 89'    

— Лусиано, поздравляем с победой и голом. Что скажете об игре?
— Во-первых, большое спасибо! Отлично знали, что «Динамо» — сложный соперник: махачкалинцы хороши в индивидуальной опеке, у них сильный центр поля. Так что матч для нас получился непростым, но в целом, думаю, это хорошо для общей линии подготовки к сезону.

— Несколько слов о забитом вами мяче.
— Был навес в штрафную, и я пошёл на мяч, рассчитывая, что удастся замкнуть подачу. В итоге мяч отскочил ко мне, и я отправил его в ворота. В том эпизоде случилась неразбериха, все запутались в ногах, но я рад, что удалось забить, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» мучился в матче с середняком РПЛ. А потом всё решила ошибка вратаря. Видео
«Зенит» мучился в матче с середняком РПЛ. А потом всё решила ошибка вратаря. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android