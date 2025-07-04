Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о победе в контрольном матче с «Динамо» Мх

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу в контрольном матче с махачкалинским «Динамо» (2:0). Гонду стал автором забитого мяча.

— Лусиано, поздравляем с победой и голом. Что скажете об игре?

— Во-первых, большое спасибо! Отлично знали, что «Динамо» — сложный соперник: махачкалинцы хороши в индивидуальной опеке, у них сильный центр поля. Так что матч для нас получился непростым, но в целом, думаю, это хорошо для общей линии подготовки к сезону.

— Несколько слов о забитом вами мяче.

— Был навес в штрафную, и я пошёл на мяч, рассчитывая, что удастся замкнуть подачу. В итоге мяч отскочил ко мне, и я отправил его в ворота. В том эпизоде случилась неразбериха, все запутались в ногах, но я рад, что удалось забить, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».