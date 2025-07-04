Эльдор Шомуродов перешёл в аренду в турецкий «Истанбул Башакшехир» — Скира

Узбекистанский нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов отправился в аренду в турецкий «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что соглашение заключено с возможностью выкупа прав на футболиста, что станет обязательным при выполнении определённых условий на общую сумму € 7 млн, включая бонусы.

В сезоне-2024/2025 итальянской Серии А 30-летний Эльдор Шомуродов провёл 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Также на счету нападающего восемь игр, два гола и одна результативная передача в Лиге Европы.