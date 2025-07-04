Игрок «Челси» Педру Нету может пропустить матч 1/4 финала КЧМ из‑за смерти Диогу Жоты

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска допустил, что нападающий команды Педру Нету пропустит игру 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу с «Палмейрасом» из-за гибели вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Нету и Жота вместе выступали за «Вулверхэмптон». Диогу погиб в результате ДТП в Испании. Ему было 28 лет.

«Педру очень переживает, но мы рядом с ним, чтобы поддержать его в этот момент. Решение [играть ли против «Палмейраса»] полностью за Педру. Любое его решение будет правильным, и мы поддержим его в любом случае», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Игра между «Челси» и «Палмейрасом» пройдёт в ночь с 4 на 5 июля по московскому времени. Начало — в 4:00.