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Игрок «Челси» Педру Нету может пропустить матч 1/4 финала КЧМ из‑за смерти Диогу Жоты

Игрок «Челси» Педру Нету может пропустить матч 1/4 финала КЧМ из‑за смерти Диогу Жоты
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска допустил, что нападающий команды Педру Нету пропустит игру 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу с «Палмейрасом» из-за гибели вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты. Нету и Жота вместе выступали за «Вулверхэмптон». Диогу погиб в результате ДТП в Испании. Ему было 28 лет.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Педру очень переживает, но мы рядом с ним, чтобы поддержать его в этот момент. Решение [играть ли против «Палмейраса»] полностью за Педру. Любое его решение будет правильным, и мы поддержим его в любом случае», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Игра между «Челси» и «Палмейрасом» пройдёт в ночь с 4 на 5 июля по московскому времени. Начало — в 4:00.

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