В РФС объявили, что сборная России не будет играть на «Лукойл Арене»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что домашний стадион московского «Спартака» не сможет принимать матчи сборной России по футболу минимум до лета 2026 года. По словам Митрофанова, это связано с тем, что клуб продлил контракты с арендаторами лож.

«Мы бы очень хотели проводить матчи на «Лукойл Арене». Наше условие для использования стадиона на матчах сборной — наличие лож, потому что у РФС есть обязательства по их предоставлению нашим партнёрам. Коллеги из «Спартака» почему-то, но это их выбор, продают ложи на любые мероприятия, проводимые на стадионе. Поэтому предоставить их на матчи сборной, по крайней мере пока, они не могут. У них контракты заканчивались в конце этого сезона, но они подписали новые, зная это условие», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовскую паузу подопечные Валерия Карпина сыграли с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0), а в июне встретились с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).